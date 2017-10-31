Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По архитектуре – встречают. Архитекторы сегодня поделились болью и планами с Андреем Клычковым.



- Их двор – их сад. Жильцы «дома-отказника» устроили «городскую среду» себе сами.



- Снег как компонент асфальта? Дороги, попавшие на фото, будут приниматься только после заключения экспертов.



- Новое эфирное качество орловского ТВ.



- Юнармейцы доросли до солдат.



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Вести-Орёл

31 октября 2017 года







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