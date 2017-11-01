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Сорок лет в искусстве

В нее вошли лучшие работы учеников за последние пять лет. Представлены самые разные жанры изобразительного искусства - живопись, графика, печатная графика, скульптура, батик, ковроткачество, керамика, мозаика на керамической плитке, коллаж - больше ста произведений.

Свои работы представят и преподаватели. Педагогические задачи не мешают им оставаться работающими художниками, участвовать в выставках различного уровня, пленэрах, конкурсах и фестивалях. Для зрителей они представят живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство.