Сорок лет в искусстве

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среда
1.11.2017
14:58:20
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Сорок лет в искусствеСегодня в областном выставочном центре открывается экспозиция, посвященная юбилею художественной школы.
В нее вошли лучшие работы учеников за последние пять лет. Представлены самые разные жанры изобразительного искусства - живопись, графика, печатная графика, скульптура, батик, ковроткачество, керамика, мозаика на керамической плитке, коллаж - больше ста произведений.
Свои работы представят и преподаватели. Педагогические задачи не мешают им оставаться работающими художниками, участвовать в выставках различного уровня, пленэрах, конкурсах и фестивалях. Для зрителей они представят живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство.
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