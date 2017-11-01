Андрей Клычков встретился с орловскими студентами и работающей молодежью

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среда
1.11.2017
14:58:53
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Андрей Клычков встретился с орловскими студентами и работающей молодежьюКроме того, на встрече присутствовала делегация, представлявшая Орловскую область на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Глава региона Андрей Клычков отметил, что орловские вузы, в которых учатся 36,5 тысяч студентов, могут заложить основу молодежным инициативам, научным разработкам, стартапам, которые могут быть реализованы и в Орловской области, и на территории России. При этом Андрей Клычков обещал оказать поддержку правительства области в реализации лучших молодежных инициатив.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области.
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