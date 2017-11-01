Новости версия для печати Административная ответственность за нарушение муниципальных правил благоустройства возрастёт Соответствующие изменения внесены в орловское областное законодательство.



С 1 января 2021 года, в частности, увеличат административную ответственность за нарушение муниципальных правил благоустройства. Так, например, за нанесение надписей, размещение объявлений и иных информационных материалов в местах, не отведённых для этих целей, влечёт увеличение административного штрафа.





Максим Шилов

1 ноября 2017 года







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