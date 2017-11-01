Новости версия для печати Андрей Клычков встретился с орловскими архитекторами Нового генплана Орла пока нет, он в заключительной стадии; место главного архитектора области - вакантно. А между тем, «архитектурная политика» для областного центра – одна из самых обсуждаемых.



Проект генплана – бесперспективный. Об этом заявили орловские архитекторы на встрече с врио губернатора. Говорить честно и открыто просил сам глава региона. Владимир Фомин, почётный архитектор России: «Генеральный план принят без перспективы развития, там нет производственных зон, нет мест приложения труда. Где мы будем брать деньги?» А деньги, по мнению бывшего главного архитектора Орла, нужны на идеи, которые должны воплощаться. Области же нужен новый главный архитектор. И это не обсуждается. Таково поручение президента страны. А вот о том, как его будут выбирать, профессиональному сообществу рассказал Андрей Клычков. Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Данная кандидатура должна быть назначена не мной лично, по личному моему какому-то наблюдению или соображениям. Это должно быть комиссионное решение. В эту комиссию должны входить представители профессионального сообщества, представители органов власти и органов местного самоуправления, чтобы мы вместе, на самом деле, взяли на себя ответственность». О том, что транспортная схема города нуждается в переработке, скажет едва ли не каждый второй водитель. Пробки в часы пик, транзит большегрузов. И на эту проблему еще раз указали главе региона. Владимир Горлов, главный архитектор ОАО «Орёлгражданпроект»: «Памятники у нас стоят по транспортным артериям города. И сейчас эти транспортные улицы мы не можем расширить». В частности, речь шла о проекте расширения Красного моста. Увеличить дорожное полотно, по словам все тех же архитекторов и согласно проекту, возможно только в сторону Богоявленского собора. Все это обсуждается и на градостроительных советах, которые, к слову, в последнее время носят номинальный характер. Георгий Павленко, председатель регионального отделения Союза архитекторов России: «С передачей в областную администрацию функций в сфере градостроительства и архитектуры и в преддверии 450-летия города Орла полностью прекратилось рассмотрение градостроительным советом каких-либо крупных и значимых для города тем». Правда, после этой встречи у архитектурного сообщества появилась надежда, что полномочия вернутся в муниципалитет. А Орлу тем временем предстоит определиться: станет ли он туристическим регионом, культурным центром или инвестиционным. Концепцию развития намерен создать врио губернатора.





Надежда Невматулина

1 ноября 2017 года







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