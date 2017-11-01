Новости версия для печати До конца года все дети-сироты, стоящие в очереди на получение жилья в 2017 году, должны его получить Такое поручение на аппаратном совещании дал временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков региональному департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства и городским властям.



Андрей Клычков: «Я неоднократно уже говорил о том, что наша основная задача при планировании и составлении первоочередных планов – это постановка в центр решения всех задач человека. И дети-сироты – как раз таки та категория, которую мы не имеем права оставлять без внимания. И здесь есть несколько важных аспектов: нам необходимо совершенствовать механизмы обеспечения жильём и создания дополнительных возможностей предоставления жилья по выбранному ими месту жительства. Упрощения процедуры закупки помещений у граждан на вторичном рынке. Что касается ситуации в области: у нас с вами в региональном списке 1343 человека из числа детей-сирот. И ежегодно этот список прирастает. Несмотря на то, что ведётся достаточно большая работа, к сожалению, темпы решения жилищного вопроса явно недостаточны. И здесь вопрос финансирования является определяющим. На приобретение жилья в 2017 году было выделено свыше 252 млн. рублей. Причём из федерального бюджета выделено всего 38,5 млн. рублей. Планируется закупить 220 квартир в этом году. 143 квартиры уже обрели своих владельцев. До конца года остаётся два месяца и ещё 77 человек должны получить жильё. Я прошу внимательно к этому вопросу отнестись. Все должны до конца года получить жильё». В следующем году (в соответствии с финансированием) будет приобретено 176 квартир для этой категории граждан.





Татьяна Курбатова

1 ноября 2017 года







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