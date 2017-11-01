Незаконно возведённое здание по улице 60 лет Октября в Орле снесено

|
среда
1.11.2017
14:58:35
|
|
Незаконно возведённое здание по улице 60 лет Октября в Орле снесеноХотя после решения суда о сносе постройки, от владельцев последовали многочисленные обжалования в разные инстанции, но результата они не дали: и 19-й Апелляционный суд в Воронеже, и Верховный суд оставили решение в силе.
Демонтаж здания всё же был постепенно произведен, но на месте несостоявшегося торгового центра остался строительный мусор. Для исполнения требований приставы межрайонного отдела по особым исполнительным производствам запросили средства из федерального бюджета для оплаты расходов по вывозу строительного мусора, с последующим взысканием затрат с должника.
После подписания акта приёмки выполненных работ по исполнительному производству вынесено постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта