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Незаконно возведённое здание по улице 60 лет Октября в Орле снесено

Хотя после решения суда о сносе постройки, от владельцев последовали многочисленные обжалования в разные инстанции, но результата они не дали: и 19-й Апелляционный суд в Воронеже, и Верховный суд оставили решение в силе.

Демонтаж здания всё же был постепенно произведен, но на месте несостоявшегося торгового центра остался строительный мусор. Для исполнения требований приставы межрайонного отдела по особым исполнительным производствам запросили средства из федерального бюджета для оплаты расходов по вывозу строительного мусора, с последующим взысканием затрат с должника. 
 
После подписания акта приёмки выполненных работ по исполнительному производству вынесено постановление о взыскании расходов по совершению исполнительных действий.



Евгения Костомарова
1 ноября 2017 года

 


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