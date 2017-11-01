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4 ноября орловцы могут присоединиться к масштабной акции «Хоровод Единства»

Проект «Хороводы России» распространяется по стране и продвигает хороводную культуру, традиции, актуализирует их, помогает соприкоснуться с ними людям, которые интересуются своей историей. «При этом «Хоровод Единства» является социальной акцией, она открыта перед людьми любых мировоззрений и культур, единство в хороводах создается на базе универсальных человеческих ценностей, понятных любому: любовь, добро, дружба, взаимоуважение и взаимоподдержка», - заявляют организаторы.

Масштабный флешмоб начнётся в 12 часов на площади Ленина в Орле.