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среда
1.11.2017
14:58:44
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4 ноября орловцы могут присоединиться к масштабной акции «Хоровод Единства»В этот день она пройдёт более чем в 100 российских городах одновременно.
Проект «Хороводы России» распространяется по стране и продвигает хороводную культуру, традиции, актуализирует их, помогает соприкоснуться с ними людям, которые интересуются своей историей. «При этом «Хоровод Единства» является социальной акцией, она открыта перед людьми любых мировоззрений и культур, единство в хороводах создается на базе универсальных человеческих ценностей, понятных любому: любовь, добро, дружба, взаимоуважение и взаимоподдержка», - заявляют организаторы.
Масштабный флешмоб начнётся в 12 часов на площади Ленина в Орле.
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