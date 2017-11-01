Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 35 ДТП

Днем 31 октября водитель, управляя автомобилем «Опель Зафира», следовал по межквартальному проезду и при повороте налево в направлении ул. Саханская допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход – женщина 1956 года рождения - получила телесные повреждения и была госпитализирована.

31 октября в 19:50 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», следовал по ул. Спивака и в районе д. 80 произошел наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход – мужчина 1982 года рождения - получил телесные повреждения, не госпитализирован.

31 октября в 20:12 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21112» врезался в движущийся впереди трактор МТ3-80 с прицепом. В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

