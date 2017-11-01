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среда
1.11.2017
14:58:37
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Требуются очевидцы происшествия!В Орле водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места аварии.
ДТП произошло сегодня утром в 6:20. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по ул. Октябрьская и в районе д. 136 допустил наезд на пешехода-женщину 1956 года рождения, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель оставил место ДТП, участником которого являлся.
Всех очевидцев происшествия просьба звонить по телефонам ГИБДД: 77-24-65, 72-90-92.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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