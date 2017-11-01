Новости версия для печати Требуются очевидцы происшествия! В Орле водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места аварии.



ДТП произошло сегодня утром в 6:20. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по ул. Октябрьская и в районе д. 136 допустил наезд на пешехода-женщину 1956 года рождения, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель оставил место ДТП, участником которого являлся.

Всех очевидцев происшествия просьба звонить по телефонам ГИБДД: 77-24-65, 72-90-92. Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

1 ноября 2017 года







На главную страницу





