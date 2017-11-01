Новости версия для печати В орловской Школе искусств и ремесел открылась выставка «Пленэр-2017» Её организовал орловский Союз художников. Это своеобразный отчет работы «мастеров кисти» за лето.



Пленэр – основа школы изобразительного искусства. Заслуженный художник России Николай Силаев предпочитает свои пейзажи писать на Орловщине. Особенно вдохновляет его Мценский край. Николай Силаев, заслуженный художник России: «Там очень интересный рельеф, разнообразный, и такое разнообразие растительности, и леса, и ручейки, и поля....». Принять участие в выставке мог любой художник, кто этим летом путешествовал и работал на пленэре. Большой зал Школы искусств и ремесел собрал работы ливенских, мценских и орловских художников. Маститые живописцы отмечают, что в этом году молодым есть что показать. Ольга Сорокина, член Союза художников России: «Я бы отметила здесь работы еще не членов Союза художников, это Чурсин, например, это работы Федая». Чаще всего для работы на натуре художники выбирают стены церквей и монастырей, сельские пейзажи, старые дома. Кто-то просто выходит рисовать улицы родного города, а кто-то по нескольку раз в год выбирается в другие города и даже страны в поисках новых творческих ощущений. Для молодой и талантливой художницы Екатерины Проселковой, таким откровением стали Соловки. Екатерина Просёлкова, художник: «На Соловках такая атмосфера, что даже само небо просто располагает к сюжету, вроде смотришь на дом, появляется освещение или облако над ним, и это представляет собой готовую композицию, останавливаешься и зарисовываешь». На открытии выставки художники подчеркнули, что умение работать на природе является основным мерилом мастерства художника, а возможность передать собственное настроение и чувства так, чтобы их поняли все, кто будет смотреть и оценивать работу – уже талант. Выставка продлится до 13 ноября.





Эва Стасюлевич

1 ноября 2017 года







На главную страницу





