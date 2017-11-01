Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Сегодня в микрорайоне «Зареченский» открыли филиал детской поликлиники. - Со студентов – идеи, с власти – воплощение. Андрей Клычков предложил активной молодежи работать вместе. - Фонд соцстраха – с доставкой к дому. До конца ноября мобильная приемная ведомства посетит все районы. - Основы – кистью мастеров. Художники представили на суд зрителей свои работы.





Вести-Орёл

1 ноября 2017 года







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