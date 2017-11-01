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Андрей Клычков предложил создать портал туристических достопримечательностей Орловщины

На встречу были приглашены орловские студенты, работающая молодежь, представители общественных молодежных организаций, волонтеры, а также члены делегации Орловской области на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

По мнению нового главы региона, создание полноценного туристического портала поможет привлечь больше туристов в наш регион. И уже сейчас собрана большая база фотографий, которые сделаны при помощи квадрокоптера. Планируется создать информационный ресурс культурных, туристических, исторических мест Орловской области, которые могут стать визитной карточкой региона.

В принципе, любые значимые творческие и научные идеи студенчества. По словам Андрея Клычкова, получат поддержку правительства области.