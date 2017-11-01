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В орловской музыкальной школе №1 прошла презентация книги, посвященной композитору Василию Калинникову

Автор книги «Записки краеведа» - Заслуженный работник культуры, исследователь жизни и творчества композитора Калинникова Евгений Александрович Кубарев. Над книгой Евгений Кубарев работал почти два года. Он собрал воедино малоизвестную информацию о последних годах жизни Василия Калинникова на родине.

Евгению Александровичу Кубареву почти 90 лет. 80 из них он посвятил любимой музыкальной школе, в которую еще до войны пришел учиться играть на скрипке. Затем вернулся сюда преподавателем. Именно он стал идейным вдохновителем и организатором единственного в стране музея Василия Калинникова. И поэтому всю жизнь посвятил изучению его жизненного пути. Работать в архивах Кубарев начал еще будучи студентом.
 
Для учеников и преподавателей эта книга стала большим подарком к 140-летию школы, которое отметили в этом году. На презентацию книги собрались научные сотрудники музеев, педагоги музыкального училища, все они прекрасно знакомы с Евгением Кубаревым.
Юлия Кузовкова, зам. директора Орловской музыкальной школы №1 им. В.С.Калинникова: «Для нас эта книга станет еще одной реликвией музея, потому что Евгений Александрович - это легенда, старейший и уважаемы преподаватель нашей школы».
Самым уникальным в книге автор считает фотографии. Дело в том, что их оригиналы давно утеряны. А копии Евгений Кубарев сохранил.
Евгений Кубарев автор книги, краевед: «Я переснимал фотоальбом самого Калиникова – он занимался фотографией. Этот альбом в Москве пропал».
Книга адресована широкому кругу читателей. Она рассказывает о последних годах жизни композитора на родине, о пребывании его в селе Ильинском, о людях, которые его окружали в эти дни, о малоизвестных фактах и документах этого периода жизни нашего замечательного земляка. «Записки краеведа» появятся в некоторых библиотеках города и конечно, в школьном музее композитора.
 



Эва Стасюлевич
1 ноября 2017 года

 


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