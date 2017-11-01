Новости версия для печати Андрей Клычков намерен создать Интернет-сервис прямой коммуникации между населением и властью Эта идея прозвучала накануне на встрече с представителями орловской молодежи.



По словам Андрея Клычкова, пилотный проект планируется сначала реализовать в городах, а затем по всей области. Сервис позволит без заполнения бумажных документов и личного обращения в различные инстанции, а просто с помощью Интернета общаться с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы. Кроме того, Андрей Клычков предложил молодежи активнее озвучивать и продвигать свои проекты, связанные и с творчеством, и с наукой. Лучшие он обещал поддерживать и продвигать.





Надежда Невматулина

1 ноября 2017 года







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