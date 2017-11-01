Новости версия для печати Сегодня судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник Институт судебных приставов существует фактически столько же сколько и судебная система страны.



Как и много лет назад, задача у службы одна - обеспечить исполнение решений суда. В этом году на каждого сотрудника приходилось свыше тысячи исполнительных производств. За 9 месяцев орловские судебные приставы уже взыскали с должников почти 1 млрд. 900 млн. рублей.



И к этому празднику орловские судебные приставы сами сделали себе подарок. Екатерина Щетинина стала лучшим судебным приставом-исполнителем России .





Оксана Гранн

1 ноября 2017 года







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