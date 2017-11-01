Сегодня судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник

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среда
1.11.2017
23:42:24
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Сегодня судебные приставы отмечают свой профессиональный праздникИнститут судебных приставов существует фактически столько же сколько и судебная система страны.
Как и много лет назад, задача у службы одна - обеспечить исполнение решений суда. В этом году на каждого сотрудника приходилось свыше тысячи исполнительных производств. За 9 месяцев орловские судебные приставы уже взыскали с должников почти 1 млрд. 900 млн. рублей.
И к этому празднику орловские судебные приставы сами сделали себе подарок. Екатерина Щетинина стала лучшим судебным приставом-исполнителем России.
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