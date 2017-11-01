Новости версия для печати Орловский Детский парк отмечает юбилейную дату Детский парк был заложен 65 лет назад на Стрелке - у слияния рек Оки и Орлика. Это произошло в ноябре 1952 года.



Строительство шло полтора года. Официальное открытие состоялось лишь в мае 1954.



В областной библиотеке им Бунина открылась выставка литературы под названием «Детский парк: 65 лет со дня основания». На ней представлена краеведческая литература с фотографиями и видами Детского парка в разные периоды, историей его создания. Также на экспозиции представлена подборка газетных материалов с воспоминаниями работников парка и обзором современных мероприятий, которые проходили на различных площадках парка и в прошлом, и в современности.



По представленной на выставке литературе можно увидеть, как выглядел Детский парк раньше. Продлится выставка до середины ноября.





Татьяна Тимохина

1 ноября 2017 года







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