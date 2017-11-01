Новости версия для печати Сегодня Андрей Клычков посетил Колпнянский район В поездке главу региона сопровождали председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский, глава Колпнянского района Виктор Громов, члены правительства области.



Как сообщает информационный портал Орловской области, визит начался с возложения цветов к Вечному огню в сквере Героев в Колпне. Здесь в братской могиле покоятся более 90 воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.



Затем в администрации муниципалитета состоялась рабочая встреча Андрея Клычкова с главой Колпнянского района Виктором Громовым, который рассказал о социально-экономическом развитии района.



Андрей Клычков и Виктор Громов обсудили вопрос распределения полномочий, относящихся к компетенции региональной и муниципальной властей. В частности, речь шла о сфере градостроительной деятельности. Напомним, что эта тема поднималась на минувшей встрече врио губернатора с архитекторами региона.



Затем состоялась встреча главы региона с местным активом. Андрей Клычков ответил на вопросы жителей Колпнянского района. Людей волнуют такие актуальные вопросы, как необходимость ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также Яковского сельского дома культуры, социальное обеспечение.



В ответ на обращение граждан о строительстве спортплощадки близ детской спортивной школы Андрей Клычков дал поручение обеспечить необходимое региональное софинансирование проекта, взяв с тренеров учреждения обязательство обеспечить стопроцентную нагрузку объекта. Также глава региона пообещал помочь решить вопрос с организацией медосмотра юных спортсменов в Колпнянской ЦРБ. Интересовала общественность и кадровая политика врио губернатора.

«Никаких революционных шагов в кадровых вопросах не будет. Региональная власть должна опираться на профессионалов своего дела, всей душой преданных Орловщине», - ответил Андрей Клычков. Глава региона также познакомился с работой ряда предприятий Колпнянского района. Первым объектом посещения стал ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский».

Также глава региона посетил ЗАО «Орелагроюг». Здесь он осмотрел технику, ознакомился с условиями хранения зерна.



Глава региона пообщался с руководством и сотрудниками сельхозпредприятий. В частности, коллективом ЗАО «Орелагроюг» были озвучены проблемы реализации зерна, а также дефицита квалифицированных кадров.

«Такие предприятия, как ЗАО «Орелагроюг», ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский» должны получать весомую государственную поддержку. Предстоит серьезно задуматься и о совершенствовании механизмов закрепления на селе молодых специалистов», - подчеркнул Андрей Клычков.





Орловское Информбюро

1 ноября 2017 года







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