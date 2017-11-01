Сегодня Андрей Клычков посетил Колпнянский район

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среда
1.11.2017
23:42:35
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Сегодня Андрей Клычков посетил Колпнянский районВ поездке главу региона сопровождали председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский, глава Колпнянского района Виктор Громов, члены правительства области.
Как сообщает информационный портал Орловской области, визит начался с возложения цветов к Вечному огню в сквере Героев в Колпне. Здесь в братской могиле покоятся более 90 воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Затем в администрации муниципалитета состоялась рабочая встреча Андрея Клычкова с главой Колпнянского района Виктором Громовым, который рассказал о социально-экономическом развитии района.
Андрей Клычков и Виктор Громов обсудили вопрос распределения полномочий, относящихся к компетенции региональной и муниципальной властей. В частности, речь шла о сфере градостроительной деятельности. Напомним, что эта тема поднималась на минувшей встрече врио губернатора с архитекторами региона.
Затем состоялась встреча главы региона с местным активом. Андрей Клычков ответил на вопросы жителей Колпнянского района. Людей волнуют такие актуальные вопросы, как необходимость ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также Яковского сельского дома культуры, социальное обеспечение.
В ответ на обращение граждан о строительстве спортплощадки близ детской спортивной школы Андрей Клычков дал поручение обеспечить необходимое региональное софинансирование проекта, взяв с тренеров учреждения обязательство обеспечить стопроцентную нагрузку объекта. Также глава региона пообещал помочь решить вопрос с организацией медосмотра юных спортсменов в Колпнянской ЦРБ. Интересовала общественность и кадровая политика врио губернатора.
Глава региона также познакомился с работой ряда предприятий Колпнянского района. Первым объектом посещения стал ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский».
Также глава региона посетил ЗАО «Орелагроюг». Здесь он осмотрел технику, ознакомился с условиями хранения зерна.
Глава региона пообщался с руководством и сотрудниками сельхозпредприятий. В частности, коллективом ЗАО «Орелагроюг» были озвучены проблемы реализации зерна, а также дефицита квалифицированных кадров.
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