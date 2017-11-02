Новости версия для печати Сегодня в Спасском-Лутовиново состоится открытая репетиция спектакля, посвященного двухсотлетию со дня рождения Тургенева В основу постановки под названием «Тургенев. Сегодня» лег материал, написанный драматургом Марией Виткиной на основе произведений, воспоминаний, писем и документов самого Ивана Сергеевича.



Вошли в сценарий и воспоминания членов семьи, друзей, коллег и современников. Спектакль будет состоять из нескольких частей. Основная – это ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество и произведения.



Играют в спектакле актеры столичных театров и выпускники творческой школы Олега Табакова. Это участники масштабного проекта «Театральная Россия». Также планируется съёмка киноверсии спектакля и последующий показ в кинотеатрах по всей стране. Премьера состоится в Калуге 30 ноября.





Мария Семак

2 ноября 2017 года







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