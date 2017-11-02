Сегодня в Спасском-Лутовиново состоится открытая репетиция спектакля, посвященного двухсотлетию со дня рождения Тургенева

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четверг
2.11.2017
17:54:35
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Сегодня в Спасском-Лутовиново состоится открытая репетиция спектакля, посвященного двухсотлетию со дня рождения ТургеневаВ основу постановки под названием «Тургенев. Сегодня» лег материал, написанный драматургом Марией Виткиной на основе произведений, воспоминаний, писем и документов самого Ивана Сергеевича.
Вошли в сценарий и воспоминания членов семьи, друзей, коллег и современников. Спектакль будет состоять из нескольких частей. Основная – это ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество и произведения.
Играют в спектакле актеры столичных театров и выпускники творческой школы Олега Табакова. Это участники масштабного проекта «Театральная Россия». Также планируется съёмка киноверсии спектакля и последующий показ в кинотеатрах по всей стране. Премьера состоится в Калуге 30 ноября.
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