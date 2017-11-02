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четверг
2.11.2017
17:55:00
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Туристический потенциал Орловщины обсудят на форуме «Открытый Крым»Форум начинается сегодня в Ялтинском регионе.
Участие в масштабной конференции на тему развития туризма в России и укрепления межрегионального сотрудничества в этой сфере примут делегации из Москвы и Севастополя, Башкирии, Республики Татарстан и многие другие. Наш регион представит презентацию под названием «Орловская область – территория успеха». Руководитель центра кластерного развития региона Сергей Невструев расскажет коллегам о том, какие практики для развития туризма применяются на Орловщине.
Напомним, в сентябре этого года в Орле прошёл гастрономический форум, на котором были рассмотрены перспективы развития «кулинарного» туризма.
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