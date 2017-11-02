Новости версия для печати Туристический потенциал Орловщины обсудят на форуме «Открытый Крым» Форум начинается сегодня в Ялтинском регионе.



Участие в масштабной конференции на тему развития туризма в России и укрепления межрегионального сотрудничества в этой сфере примут делегации из Москвы и Севастополя, Башкирии, Республики Татарстан и многие другие. Наш регион представит презентацию под названием «Орловская область – территория успеха». Руководитель центра кластерного развития региона Сергей Невструев расскажет коллегам о том, какие практики для развития туризма применяются на Орловщине.



Напомним, в сентябре этого года в Орле прошёл гастрономический форум, на котором были рассмотрены перспективы развития «кулинарного» туризма.





Мария Семак

2 ноября 2017 года







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