Новости версия для печати Пенсионная грамотность Переводя пенсионные накопления в негосударственные фонды – обратите внимание на то, как давно вы совершали подобные действия. Иначе это повлечь за собой финансовые потери – сообщают специалисты пенсионного фонда.



Все чаще по квартирам орловцев ходят «агенты», с предложением сменить страховщика. Однако полноценную информацию о нюансах подобного инвестирования до граждан не доводят. Как правило, не ставят в известность о том, что обращаться с заявлением о переводе накоплений можно раз в пять лет, иначе деньги переведут без учета инвестиционного дохода, что повлечет за собой потерю средств.





Мария Семак

2 ноября 2017 года







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