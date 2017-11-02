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В Орле чета пенсионеров осталась без крыши над головой

Огонь стремительно охватил постройку по всей площади. К моменту прибытия пожарных дом № 82 полыхал так, что сбить открытое пламя огнеборцам удалось не сразу. Как выяснили дознаватели Госпожнадзора, очагом возгорания послужил пристроенный к дому вплотную гараж.

Без крыши над головой осталась чета пожилых пенсионеров. Ситуация усугубляется еще и тем, что супруги только недавно закончили ремонт дома, вложив в него все имеющиеся средства. Спасти из пожара 69-летний хозяин домовладения успел лишь свой автомобиль.