Андрей Клычков продолжает знакомиться с вверенной ему территорией

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четверг
2.11.2017
17:54:38
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Андрей Клычков продолжает знакомиться с вверенной ему территориейКолпнянский район – еще одна точка на карте Орловской области, где врио губернатора побывал лично. В районе проживает чуть больше четырнадцати тысяч жителей. Руководство признается: доходы небольшие, но их хватает, чтобы выполнить все социальные обязательства и вовремя выплачивать заработную плату.
Весть о приезде временно исполняющего обязанности губернатора жителей района не взволновала, а даже порадовала. Это - хороший повод не только себя показать, но и о проблемах поговорить.
Фермеры, спортсмены, учителя - каждый получил возможность задать свой вопрос. Одни просили новый школьный автобус, другим с трудом даются рыночные отношения, кому-то нужна дорога. Ответы звучали сразу: универсальной спортивной площадке - быть, полтора миллиона выделят в следующем году, постараются решить проблему с отсутствием спортивного врача.
За время своей работы, а это меньше месяца, временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков посетил четыре района. В каждом с главой обсудил перспективы развития, поговорил с людьми, посмотрел производственные площадки. В Колпнянском районе можно с уверенностью сказать: градообразующим предприятием является сахарный комбинат. В области подобных четыре. Но «Колпнянский» - лучший.
Считается таким по праву. За сутки здесь перерабатывают шесть тысяч тонн сахарной свеклы. В цехах установлено современное оборудование.
Еще одна производственная база «Орелагроюг». Здесь недавно построили элеватор. Но есть и проблемы. Одна касается абсолютно всех фермеров - ценообразование.
В рамках рабочей встречи областные власти посетили Тимирязевскую общеобразовательную школу. Построили ее 17 лет назад, гордость - свой тир и тренажерный зал, где ребята занимаются во внеурочное время. Есть и пионерская комната. Но педагоги говорят не только о хорошем, но и о наболевшем. В школе плохой интернет и недостаточно компьютеров.
С подобными визитами власть посетит все районы области.
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