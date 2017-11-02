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В Орле вновь стали распространяться извещения «Единой городской службы обслуживания ЖКХ»

Как пояснил директор «Орелводоканала» Василий Иванов: «Такой организации как «Единая городская служба обслуживания ЖКХ» в Орле не существует. К муниципальному предприятию она отношения не имеет. Это просто вид агрессивного маркетинга, когда некоторые предприниматели предлагают жителям услугу за определенную плату».

Василий Иванов порекомендовал жителям внимательнее относиться к подобного рода извещениям и ориентироваться на официальные квитанции. В них и указана дата поверки приборов учета. При наступлении этой даты необходимо обратиться в аккредитованную организацию.