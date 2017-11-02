Новости версия для печати В Орле продолжается демонтаж незаконно установленных гаражей и конструкций Как показала практика, найти хозяев таких объектов практически невозможно, поэтому уведомления о необходимости их сноса расклеиваются прямо на объектах.



Представители муниципалитета разместили в Советском районе 32 таких объявления: в районе дома №3 по улице Ломоносова и в районе дома №5 по переулку Ягодный. Если до 13 ноября владельцы не демонтируют гаражи самостоятельно, специальная комиссия вынесет решение об их сносе и затем будет выбран подрядчик, который уберет конструкции.





Ольга Борисова

2 ноября 2017 года







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