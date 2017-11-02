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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП

1 ноября в 10 часов утра водитель, управляя автомобилем «Ниссан Патрол», следовал по ул. Маяковского и в районе д.53 не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

1 ноября около шести часов вечера водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», двигался по автодороге Орел-Тамбов. Водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «МАЗ». В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил телесные повреждения и был госпитализирован.