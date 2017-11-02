Новости версия для печати Поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей-Орёл» приглашает волонтеров Этот отряд работает в нашей области уже 7 лет. И сейчас занимается поисками около 80-ти пропавших людей.



Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поддержал инициативу создания регионального центра по обучению добровольцев поиску пропавших людей на базе Центра молодежи «Полёт». Вступить в поисковый отряд могут граждане, достигшие возраста 18 лет. В состав поискового отряда также приглашают вступить волонтеров со своими собаками. С ними будет работать аттестованный инструктор-кинолог. Подробности - на информационном портале Орловской области





Орловское Информбюро

2 ноября 2017 года







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