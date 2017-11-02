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четверг
2.11.2017
17:54:40
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В Орле стартовал проект «Вечера классической музыки»Вчера на несколько часов фундаментальная библиотека превратилась из хранилища книг в оперную сцену.
Фундаментальная библиотека ОГУ им. Тургенева выступила своеобразным центром творчества. Там прозвучали шедевры мировой классики. Концерт состоял из двух отделений и включал два десятка композиций. В программе – произведения Джулио Каччини, Моцарта, Шуберта. Гостями праздника были струнный квартет Орловской филармонии, солисты филармонии и камерного хора «Лик».
Это был запуск проекта «Вечера классической музыки». И в госуниверситете им. Тургенева такие концерты обещают сделать регулярными.
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