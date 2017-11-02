Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Автомобильная зима» - наступила. Сегодня водители увидели скользкие дороги со льдом и снегом. - Туристический потенциал Орловщины сегодня презентуют в Крыму. - Трансформация – с вдохновением! В храме книг организовали оперную сцену. - Горячий лёд Орлу обеспечен. Сегодня стартует седьмой сезон ночной хоккейной Лиги.

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Вести-Орёл

2 ноября 2017 года







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