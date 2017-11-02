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четверг
2.11.2017
17:55:04
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- «Автомобильная зима» - наступила. Сегодня водители увидели скользкие дороги со льдом и снегом.
- Туристический потенциал Орловщины сегодня презентуют в Крыму.
- Трансформация – с вдохновением! В храме книг организовали оперную сцену.
- Горячий лёд Орлу обеспечен. Сегодня стартует седьмой сезон ночной хоккейной Лиги.
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