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Художественная школа Орла отметила день рождения

Чтобы поделиться достижениями своих учеников и педагогов со всеми горожанами, в областном выставочном центре организовали выставку. В экспозицию вошли работы разных лет. Кроме того, те, кто придерживается классической школы живописи в обучении ребят и закладывает в них частичку своей души – получили поздравления.

Выставка собрала и детские наивные рисунки и вполне взрослые, неученические работы. Ежегодно художественная школа выпускает 100 учеников, и пусть не все из них становятся художниками, но из ее стен выходят образованные, умеющие тонко чувствовать искусство люди. Преподаватели школы – члены Союза художников, товарищества орловских художников, народные мастера.
Елена Каверзнева, директор художественной школы г. Орла: «Наш предыдущий директор - Лебедев Виктор Иванович, и такой состав коллектива это только его заслуга. Все что было создано в этой школе, это его заслуга, потому что на протяжении 38 лет он по крупицам создавал эту школу».
11 преподавателей из 25 - выпускники школы. За 40 лет из ее стен вышли десятки тысяч учеников. У многих из них здесь учились родители, и они за руку привели сюда своих детей. Меняются поколения, но дети, по словам педагогов, становятся лучше.
Сергей Захаров, преподаватель художественной школы г. Орла : «Время свое диктует, это есть новые возможности, но способные и одаренные все равно есть, все равно есть стремление к изобразительному искусству, желание рисовать все равно остается, но возможности другие уже появились, поэтому дети, безусловно, изменились, но, скорее, в лучшую сторону».
Для всех гостей в выставочном центре развернули экспозицию картин ребят и их педагогов, где наглядно можно увидеть рост учеников.

Поздравить школу с юбилеем пришли представители городской и областной администраций. Лучших сотрудников школы и педагогов отметили благодарностями и почетными грамотами.
Елена Казакова, начальник управления культуры администрации г.Орла: «Школа – потрясающая! 40 лет они сохраняют свои традиции, 40 лет они придерживаются именно классической системы художественного образования. Это замечательно, что у нас есть такая школа, это надо сохранять, ценить, любить».
Сегодня в школе по всем направлениям живописи и декоративно-прикладного искусства обучается 500 детей. А ее выпускники поступают в лучшие учебные заведения страны, художественные вузы Харькова, Москвы, Питера.


Эва Стасюлевич
2 ноября 2017 года

 


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