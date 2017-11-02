Новости версия для печати Активисты региональной общественной организации «Народный контроль» взялись за коммунальные проблемы орловской глубинки К общественникам поступило коллективное письмо жителей деревни Новый Синец Болховского района, много лет лишенных одного из главных коммунальных благ – нормального водоснабжения.



«Недоводоснабжение» – новый коммунальный термин из деревни Новый Синец. Водопровод, проведенный в дома много лет назад, сегодня оказался бесполезным.



На беду жильцов десятки обезвоженных домов оказались в другой «половине» поселка. Те, для кого вода - роскошь, узнав о приезде общественников и телевидения, поспешили на стихийный сход. Люди рассказали, что к властям они обращаются уже на протяжении многих лет неоднократно. Люди убеждены: причины их коммунальных бед - ветхая водонапорная башня и прогнивший насквозь водопровод.



Выслушав людей, идем к главе поселения, который согласился поговорить о наболевшем.

Денис Ерохин, глава Новосинецкого сельского поселения: «Есть в планах закольцевать одну ветвь с другой, возможно это создаст большее давление, и вопрос отпадет сам собой». Однако тут же узнаем: на ниве воплощения этого замысла в жизнь у чиновников, как говорится, пока и конь не валялся. Денис Ерохин не смог назвать ни сроки выполнения задачи, ни сумму. Активисты вынуждены заключить: проблемы жителей для местных чиновников – «как с гуся вода».

Сергей Жуков, председатель региональной общественной организации «Народный контроль»: «Мною было составлено обращение в прокуратуру с приложением коллективного обращения жителей деревни. Мы просим органы надзора и контроля взять во внимание эту проблему и решить ее». Редакция программы «Вести-Орел» также будет следить за выводами надзорного ведомства.









Иван Суверин

2 ноября 2017 года







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