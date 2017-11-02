Новости версия для печати Сегодня в Орле будет дан старт седьмому сезону Ночной хоккейной лиги На её открытие в областном центре ждут знаменитых российских хоккеистов Владимира Мышкина и Сергея Бабинова.



Турнир стартует в 18 часов в Ледовом дворце «Алроса». Там же пройдет хоккейный матч между победителем шестого сезона: командой «Метеор» из Орла и новичком лиги - командой «Пахарь» из Должанского района.





Татьяна Напольских

2 ноября 2017 года







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