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Андрей Клычков встретился с представителями орловских профсоюзов

«Мы верим, что вы пришли в область надолго и с серьезными намереньями» - такими словами главу региона Андрея Клычкова сегодня приветствовали представители областной федерации профсоюзов. С ними врио губернатора обсудил проблемы работников самых разных сфер.

Орловской федерации профсоюзов уже около 30 лет, ее состав – порядка 90 тысяч человек. Главная цель работы организации – защита прав трудящегося населения. О том, как защитить рабочий класс, говорили и на встрече представителей федерации профсоюзов с главой региона Андреем Клычковым.

Встречу начали с хороших новостей. В регионе будет расширено производство инсулиновых лекарственных препаратов. Уже подписан договор об инвестициях в деятельность предприятия «Санофи Авентис Восток», которое станет первой медицинской компанией, что реализует на Орловщине проект по импортозамещению.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В рамках контракта запланирован выход на европейский рынок по инсулиновым лекарственным препаратам. В этом случае не будет прироста в рабочих местах, но, с другой стороны, будет модернизация вложений - более двух миллиардов рублей на десять лет, я думаю, даст хороший старт».
Ежегодно за поддержкой в федерацию профсоюзов обращается порядка 2500 человек. На встрече с главой региона первыми о своих проблемах рассказали представители федерации профсоюзов работников образования. Помочь просят и с ремонтом школ, и с погашением задолженности за услуги ЖКХ. Андрей Клычков заверил: бюджетные учреждения без поддержки не останутся.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «По коммунальным платежам есть график, вопрос на контроле стоит. У нас нет интереса накапливать долги, и будем это потихонечку решать».
А вот представители профсоюза работников ЖКХ обратились к Андрею Клычкову с просьбой спасти одно из муниципальных предприятий областного центра – «Орелводоканал».
Елизавета Гладких, председатель обкома профсоюзов работников жизнеобеспечения: «Мы год уже боремся с этой проблемой, год работаем с областной администрацией. Как могло оказаться, что у нас самый низкий тариф, даже по сравнению с городом Мценском и городом Ливны?»
Глава региона с проблемами ЖКХ знаком. Более того, у Андрея Клычкова тоже есть свои предложения по их решению.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я участвовал в разработке предложений по реформе системы ЖКХ. Сегодня нужно решить несколько вопросов. Первый – это учет имущества, которое есть у «Водоканала», чтобы это не было дополнительной нагрузкой на его финансовую составляющую, затем посмотреть вопросы кадрового состава, оптимизировать деятельность, убрать посредников, и не придумывать никаких других путей по созданию проблем в области».
Чтобы эти и другие вопросы поддержки трудового населения не остались без внимания региональной власти, было принято решение об увеличении количества встреч главы региона и представителей профсоюзов: теперь они будут проводиться не раз в полгода, а каждый месяц.


Юлия Сулим
2 ноября 2017 года

 


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