Новости версия для печати Сотрудники орловского отделения ПФР сегодня стали донорами крови Общими усилиями удалось сдать 25 литров крови.



Подобная акция сотрудниками Пенсионного фонда проводится не впервые. Начало было положено еще в 2015 году.

Екатерина Булычева, руководитель пресс-службы отделения ПФР по Орловской области: «У нас была акция «25 добрых дел» и вот в управлении ПФР в Орле и в Орловском районе решили, что их добрым делом будет сдача крови, все, кому можно по медицинским показаниям, сдали кровь. В 2016 году решили повторить, а уже в 2017 году это стало традицией». Некоторые сотрудники ПФР стали донорами благодаря этой акции, для многих сдача крови - привычная процедура. Константин Клишин уверен, его кровь редкой четвертой отрицательной группы уже кому-то спасла жизнь.

Константин Клишин, сотрудник отделения ПФР по Орловской области: «Мне регулярно звонят, и я сдаю кровь не только во время выездной акции, но и на самой станции переливания». Как признаются доноры, на самочувствие эта процедура особого влияния не оказывает.



Помимо морального удовлетворения от оказания помощи нуждающимся, любому донору положен отгул и материальная компенсация. Правда, взять кровь могут далеко не у всех желающих.



Прежде чем стать донором, нужно пройти регистрацию в электронной базе данных, сдать кровь на гемоглобин, померить давление и если вы подходите по всем параметрам, то только после этого вы можно стать донором.



Сегодня благодаря сотрудникам регионального Пенсионного фонда банк станции переливания пополнился на 25 литров крови. Карантин с донорской плазмы может быть снят только после повторных анализов спустя 6 месяц. Поэтому через полгода мобильная станция к Пенсионному фонду приедет вновь.





Татьяна Тимохина

2 ноября 2017 года







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