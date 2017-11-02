Сотрудники орловского отделения ПФР сегодня стали донорами крови

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Сотрудники орловского отделения ПФР сегодня стали донорами кровиОбщими усилиями удалось сдать 25 литров крови.
Подобная акция сотрудниками Пенсионного фонда проводится не впервые. Начало было положено еще в 2015 году.
Некоторые сотрудники ПФР стали донорами благодаря этой акции, для многих сдача крови - привычная процедура. Константин Клишин уверен, его кровь редкой четвертой отрицательной группы уже кому-то спасла жизнь.
Екатерина Булычева, руководитель пресс-службы отделения ПФР по Орловской области: «У нас была акция «25 добрых дел» и вот в управлении ПФР в Орле и в Орловском районе решили, что их добрым делом будет сдача крови, все, кому можно по медицинским показаниям, сдали кровь. В 2016 году решили повторить, а уже в 2017 году это стало традицией».
Как признаются доноры, на самочувствие эта процедура особого влияния не оказывает.
Константин Клишин, сотрудник отделения ПФР по Орловской области: «Мне регулярно звонят, и я сдаю кровь не только во время выездной акции, но и на самой станции переливания».
Помимо морального удовлетворения от оказания помощи нуждающимся, любому донору положен отгул и материальная компенсация. Правда, взять кровь могут далеко не у всех желающих.
Прежде чем стать донором, нужно пройти регистрацию в электронной базе данных, сдать кровь на гемоглобин, померить давление и если вы подходите по всем параметрам, то только после этого вы можно стать донором.
Сегодня благодаря сотрудникам регионального Пенсионного фонда банк станции переливания пополнился на 25 литров крови. Карантин с донорской плазмы может быть снят только после повторных анализов спустя 6 месяц. Поэтому через полгода мобильная станция к Пенсионному фонду приедет вновь.