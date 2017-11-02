Новости версия для печати Сегодня в Краснозвездинской школе Орловского района открыли отремонтированный спортзал Ученики школы на один день прервали осенние каникулы. Они собрались, чтобы увидеть свой спортивный зал обновленным. Ремонт школьного спортзала стал возможен благодаря партийному проекту: «Единая Россия» - спорт детям». Кто-то отметил это событие новым спортивным достижением, а кто-то смог сдать нормы ГТО.



У мальчишек и девчонок этой сельской школы с лица улыбка не сходит. Теперь у них есть возможность заниматься спортом в комфортном зале с современным оборудованием. Чтобы отремонтировать школьный спортзал, было потрачено 2 млн. 400 тысяч рублей - заменены полы, окна, двери, кровля, появились новые тренерские и душ. Все ради того, чтобы подрастающее поколение вырастало в чемпионов в более комфортных условиях

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Детям, кроме клуба и школы, пойти некуда в сельской местности. А если будет хороший спортзал, оборудование, конечно, они будут гармонично развиваться». Программа поддержки спорта для детей в сельской местности уже подарила 69-ти учреждениям образования области новые спортивные сооружения.

Марина Казачкина, директор Краснозвездинской средней общеобразовательной школы: «Спортзал для села – это не просто спортивная работа и физическая культура, хотя и это очень важно – это здоровье нации, но это еще и центр села, где происходят все мероприятия». На торжественном открытии присутствовали почетные гости, среди них были и спортсмены, которые не скрывали, что именно хорошие условия для занятий помогают добиваться высоких результатов. И, к слову, – в этот день все желающие могли сдать нормы ГТО.



Взрослые надеются, что из стен этой школы выйдут будущие чемпионы, в честь которых будет играть гимн нашей страны.





Юлия Опанасюк

2 ноября 2017 года







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