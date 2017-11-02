Сегодня в Краснозвездинской школе Орловского района открыли отремонтированный спортзал

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Сегодня в Краснозвездинской школе Орловского района открыли отремонтированный спортзалУченики школы на один день прервали осенние каникулы. Они собрались, чтобы увидеть свой спортивный зал обновленным. Ремонт школьного спортзала стал возможен благодаря партийному проекту: «Единая Россия» - спорт детям». Кто-то отметил это событие новым спортивным достижением, а кто-то смог сдать нормы ГТО.
У мальчишек и девчонок этой сельской школы с лица улыбка не сходит. Теперь у них есть возможность заниматься спортом в комфортном зале с современным оборудованием. Чтобы отремонтировать школьный спортзал, было потрачено 2 млн. 400 тысяч рублей - заменены полы, окна, двери, кровля, появились новые тренерские и душ. Все ради того, чтобы подрастающее поколение вырастало в чемпионов в более комфортных условиях
Программа поддержки спорта для детей в сельской местности уже подарила 69-ти учреждениям образования области новые спортивные сооружения.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Детям, кроме клуба и школы, пойти некуда в сельской местности. А если будет хороший спортзал, оборудование, конечно, они будут гармонично развиваться».
На торжественном открытии присутствовали почетные гости, среди них были и спортсмены, которые не скрывали, что именно хорошие условия для занятий помогают добиваться высоких результатов. И, к слову, – в этот день все желающие могли сдать нормы ГТО.
Марина Казачкина, директор Краснозвездинской средней общеобразовательной школы: «Спортзал для села – это не просто спортивная работа и физическая культура, хотя и это очень важно – это здоровье нации, но это еще и центр села, где происходят все мероприятия».
Взрослые надеются, что из стен этой школы выйдут будущие чемпионы, в честь которых будет играть гимн нашей страны.