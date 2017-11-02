Новости версия для печати Сегодня в Орле пожар вновь угрожал дому, построенному по проекту Тибо Бриньоля Орловские пожарные вновь выезжали к историческому зданию на улице Карачевской.



Около полудня во дворе старинной постройки загорелось несколько заброшенных сараев, находящихся под одной кровлей. К месту возгорания прибыли два пожарных расчета, и как раз вовремя, чтобы спасти от огня соседнее здание. Материального ущерба пожар не нанес, однако борьба с огнем потребовала от спасателей немалых усилий. В МЧС не раз ставили перед мэрией вопрос, о сносе заброшенных построек в историческом центре Орла.





Иван Суверин

2 ноября 2017 года







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