Сегодня в Орле пожар вновь угрожал дому, построенному по проекту Тибо Бриньоля

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четверг
2.11.2017
17:54:55
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Сегодня в Орле пожар вновь угрожал дому, построенному по проекту Тибо БриньоляОрловские пожарные вновь выезжали к историческому зданию на улице Карачевской.
Около полудня во дворе старинной постройки загорелось несколько заброшенных сараев, находящихся под одной кровлей. К месту возгорания прибыли два пожарных расчета, и как раз вовремя, чтобы спасти от огня соседнее здание. Материального ущерба пожар не нанес, однако борьба с огнем потребовала от спасателей немалых усилий. В МЧС не раз ставили перед мэрией вопрос, о сносе заброшенных построек в историческом центре Орла.
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