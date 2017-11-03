Новости версия для печати В рамках Недели искусств орловских зрителям покажут красоты страны Сегодня стартует масштабный проект Art-География России.



Живописные пейзажи представят художники из разных областей под общей темой «Это наш регион». Культура, природа, архитектура – все то, что является уникальной особенностью большой страны. Проект дает возможность профессионалам и начинающим мастерам познакомить зрителей со своими картинами.



Всероссийская передвижная выставка будет работать каждый день, кроме понедельников - с 3 по 26 ноября, в Орловском музее изобразительных искусств.





Татьяна Дьяконова

3 ноября 2017 года







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