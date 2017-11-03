В рамках Недели искусств орловских зрителям покажут красоты страны

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пятница
3.11.2017
10:27:42
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В рамках Недели искусств орловских зрителям покажут красоты страныСегодня стартует масштабный проект Art-География России.
Живописные пейзажи представят художники из разных областей под общей темой «Это наш регион». Культура, природа, архитектура – все то, что является уникальной особенностью большой страны. Проект дает возможность профессионалам и начинающим мастерам познакомить зрителей со своими картинами.
Всероссийская передвижная выставка будет работать каждый день, кроме понедельников - с 3 по 26 ноября, в Орловском музее изобразительных искусств.
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