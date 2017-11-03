Новости версия для печати Сразу три выходных дня ждут россиян в начале этого месяца Отдыхать будем с 4 по 6 ноября включительно.



Мини-каникулы связаны с празднованием Дня народного Единства, который в этом году выпадает на субботу.



Этот праздник в календаре появился сравнительно недавно, но события, о которых он напоминает, произошли четыре столетия назад. Подвиг Минина и Пожарского и их многонациональных дружин до сих пор говорит о патриотизме и фактически зарождении понятия «нация».



4 ноября вся страна вспоминает события 1612 года – освобождение Москвы от польских интервентов.



Орел отметит День Народного единства традиционным большим шествием. Начало в 10 часов. Кроме того, гостей праздника приглашают принять участие в акции «Хоровод Единства» в 12 часов. А для самых маленьких в 15:30 проведут Детские забавы. К празднику также приурочена выставка живой истории. В экспозиции – древнерусские музыкальные инструменты, макеты оружия и снаряжения воинов 16-17 веков.





Татьяна Дьяконова

3 ноября 2017 года







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