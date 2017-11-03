Новости версия для печати Спасское-Лутовиново проведет «Ночь искусств» Начнется эта акция 4 ноября прямо с утра - с 10 часов.



«Приметы милой старины» - так называется театрализованная фольклорная программа, с которой начнется акция. Затем посетителей пригласят принять участие в игре-путешествии «От крестьянской избы к дворянской усадьбе» и на мастер-классы от ремесленников народного декоративно-прикладного искусства. С 17 часов откроется выставка «Спасское в годы Октябрьской революции и гражданской войны».

Подробности на сайте музея-усадьбы.





Мария Семак

3 ноября 2017 года







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