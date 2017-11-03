Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Фигурное вождение на первом льду. Автомобилисты старались держать дистанцию.



- Именем классика. Сегодня Тургенев привел десятки человек в свою усадьбу.



- Сухой закон прописан уже который год. Почему деревня страдает от жажды?



- Встреча с трудовым народом.



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Вести-Орёл

2 ноября 2017 года







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