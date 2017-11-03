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В Спасском-Лутовиново прошла открытая репетиция спектакля «Тургенев. Сегодня»

Постановка посвящена двухсотлетию со дня рождения писателя. Этот проект-коллаж, как его называет сами создатели, расширяет представления о театральной постановке. Искусство предстанет во всем многообразии. Премьера спекаться намечена на следующий год. И Орел увидит постановку одним из первых.

В спектакле-посвящении Тургеневу встречаются сразу несколько видов искусства: театр, кино, живопись, музыка - чтобы вместе рассказать историю великого русского писателя.
 
В Спасском-Лутовиново время будто повернулось вспять: за одним столом герои произведений классика, его любимые и близкие люди. Роль матери Варвары Петровны в спектакле исполнит актриса Любовь Руденко, Тургенева же будет играть ее родной сын – Анатолий Руденко. Это не совпадение. Режиссерский ход. 
Любовь Руденко, Заслуженная артистка России: «Очень интересно сцепиться именно во взаимоотношениях мамы и сына, ведь они были очень сложными».
Любимая женщина писателя - тоже с ним рядом. В спектакле Полина Виардо вступает с Тургеневым в спор о Базарове. Евгений – нигилист, но кто же его создатель - ответ дает сам главный герой.
 
Звучащие отрывки из произведений помнят эти стены. Репетиция проходила в знаменитом флигеле. Но на сцене все будет иначе: диковинное для времен писателя кино, вплетется в сюжетную линию спектакля. Ведь «Тургенев. Сегодня» должен быть понятен всем. И тут уже все средства хороши. 
Глеб Черепанов, режиссер спектакля «Тургенев. Сегодня!»: «Мы пытаемся рассказать языком сегодняшнего поколения и даже для сегодняшнего поколения».
Спектакль состоит из нескольких частей – ключевых этапов жизни Тургенева. Для этого специально была написана пьеса драматургом Марией Виткиной. Она основана на письмах, воспоминаниях, документах писателя, его семьи, друзей и современников. 
Эльмира Щербакова, продюсер спектакля «Тургенев. Сегодня!»: «Мы как бы начинаем преддверие, предисловие к Году Тургенева, и сегодня первая такая история, ознакомление с проектом, а точку планируем поставить уже в Орле».
В постановке примут участие актеры московских театров и выпускники театральной школы Олега Табакова. Над спектаклем работает команда проект «Театральная Россия», которая впоследствии создаст киноверсию, её покажут по всей стране. Ну, а гастроли спектакля пройдут в 18 городах Центрального федерального округа. Столичная премьера состоится на сцене театра Маяковского 19 февраля. 





Татьяна Дьяконова
3 ноября 2017 года

 


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