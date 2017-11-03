К реальному тюремному сроку осужден мценский житель за попытку угрожать полицейским

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пятница
3.11.2017
16:46:09
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К реальному тюремному сроку осужден мценский житель за попытку угрожать полицейскимПриговор уже вступил в законную силу.
Расследование проводил местный отдел следственного комитета. Криминальный инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мценский житель вломился в квартиру своей знакомой. Пока тот выбивал дверь, женщина вызвала полицию. Когда приехавшие стражи порядка попытались задержать дебошира, тот вооружился кухонным ножом и стал угрожать стражам порядка. Полицейские нейтрализовали хулигана и доставили в райотдел. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии строгого режима.
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