Новости версия для печати К реальному тюремному сроку осужден мценский житель за попытку угрожать полицейским Приговор уже вступил в законную силу.



Расследование проводил местный отдел следственного комитета. Криминальный инцидент произошел в сентябре прошлого года. Мценский житель вломился в квартиру своей знакомой. Пока тот выбивал дверь, женщина вызвала полицию. Когда приехавшие стражи порядка попытались задержать дебошира, тот вооружился кухонным ножом и стал угрожать стражам порядка. Полицейские нейтрализовали хулигана и доставили в райотдел. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии строгого режима.





Иван Суверин

3 ноября 2017 года







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