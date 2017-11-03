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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 32 ДТП

2 ноября в первом часу дня в Орле произошел наезд на пешехода. Водитель, управляя транспортным средством «ПАЗ 32053», двигался по ул. Гостиной и в районе д.2 произошел наезд на пешехода - мужчину 1984 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП получил телесные повреждения.

В 15:10 в Орле на улице Октябрьской произошло столкновение автомобилей «Киа Спортейдж» и «Хюндай i30». В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля «Киа» - мальчик 2009 года рождения получил телесные повреждения.

В 14 часов 30 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при движении по прилегающей территории дома №61 по ул.2-я Курская допустил наезд на ребенка - девочку 11-ти лет. После чего водитель оставил место ДТП. Ребенок получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение. Просьба откликнуться очевидцев произошедшего и позвонить по телефонам: 72-90-00, 72-34-12, 72-90-92.