Полиция разыскивает очевидцев ДТП

|
пятница
3.11.2017
16:45:47
|
|
Полиция разыскивает очевидцев ДТПВодитель автомобиля сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
В 14 часов 30 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при движении по прилегающей территории дома №61 по ул.2-я Курская допустил наезд на ребенка - девочку 11-ти лет. После чего водитель оставил место ДТП. Ребенок получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение.
Просьба откликнуться очевидцев произошедшего и позвонить по телефонам: 72-90-00, 72-34-12, 72-90-92.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта