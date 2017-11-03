Новости версия для печати Полиция разыскивает очевидцев ДТП Водитель автомобиля сбил ребенка и скрылся с места ДТП.



В 14 часов 30 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при движении по прилегающей территории дома №61 по ул.2-я Курская допустил наезд на ребенка - девочку 11-ти лет. После чего водитель оставил место ДТП. Ребенок получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение.



Просьба откликнуться очевидцев произошедшего и позвонить по телефонам: 72-90-00, 72-34-12, 72-90-92.





Орловское Информбюро

3 ноября 2017 года







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