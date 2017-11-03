Валентина Матвиенко поздравила орловцев с Днем народного единства

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пятница
3.11.2017
16:46:11
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Валентина Матвиенко поздравила орловцев с Днем народного единстваПоздравление было направлено в адрес врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах нашей истории, традициях гражданственности и патриотизма российского народа. Он символизирует идею национального согласия и сплоченности, необходимую для достижения благополучия нашего общего дома – великой России.
Сохраняя великое многовековое культурное и духовное наследие, мы способны преодолеть любые вызовы современности, обеспечить поступательное развитие страны.
Желаю Вам всего самого доброго!
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко
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