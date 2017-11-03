Новости версия для печати

Валентина Матвиенко поздравила орловцев с Днем народного единства

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Поздравляю Вас с Днем народного единства!



Этот праздник напоминает нам о героических страницах нашей истории, традициях гражданственности и патриотизма российского народа. Он символизирует идею национального согласия и сплоченности, необходимую для достижения благополучия нашего общего дома – великой России.



Сохраняя великое многовековое культурное и духовное наследие, мы способны преодолеть любые вызовы современности, обеспечить поступательное развитие страны.



Желаю Вам всего самого доброго!

Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

В. И. Матвиенко