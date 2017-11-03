Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства

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пятница
3.11.2017
16:45:58
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единстваДень народного единства отмечается в России 4 ноября.
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днём народного единства!
Патриотизм, сплоченность и сила духа - эти ценности на протяжении столетий помогают нашему народу побеждать и созидать.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо России и её граждан!
Мэр Москвы
С. С. Собянин
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