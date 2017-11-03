Новости версия для печати Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства День народного единства отмечается в России 4 ноября.



Уважаемый Андрей Евгеньевич! Сердечно поздравляю Вас с Днём народного единства!

Патриотизм, сплоченность и сила духа - эти ценности на протяжении столетий помогают нашему народу побеждать и созидать.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо России и её граждан! Мэр Москвы С. С. Собянин





Орловское Информбюро

3 ноября 2017 года







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