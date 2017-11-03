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пятница
3.11.2017
16:46:18
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Председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин поздравил врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днем народного единства.
Уроки прошлого учат нас, что любовь к родной земле, ответственность за судьбу страны, сплоченность и консолидация общества - это фундаментальные ценности, необходимые для успешного развития нашего государства.
Желаю Вам здоровья, счастья и благополучия.
Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
В. В. Володин
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