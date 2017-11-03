Новости версия для печати Председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин поздравил врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства Уважаемый Андрей Евгеньевич! Поздравляю Вас с Днем народного единства.

Уроки прошлого учат нас, что любовь к родной земле, ответственность за судьбу страны, сплоченность и консолидация общества - это фундаментальные ценности, необходимые для успешного развития нашего государства.

Желаю Вам здоровья, счастья и благополучия. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володин





Орловское Информбюро

3 ноября 2017 года







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