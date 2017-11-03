В Орле 4 и 7 ноября будет ограничено движение и запрещена стоянка автотранспорта

|
пятница
3.11.2017
16:46:07
|
|
В Орле 4 и 7 ноября будет ограничено движение и запрещена стоянка автотранспортаЭто связано с проведением публичных мероприятий.
4 ноября будет закрыто движение автотранспорта:
- с 9 до 10:15 по пер. Воскресенскому на участке от ул. Комсомольской до ул. Карачевской, по ул. Карачевской на участке от ул. 1-ой Посадской до ул. Гостиной;
- с 10 до 12 часов по площади им. Ленина на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, по ул. Горького на участке от ул. Брестской до ул. Пионерской.
- с 9.30 до 10:15 по ул. Карачевской на участке от ул. 1-ой Посадской до ул. Гостиной будет закрыто движение трамваев.
4 ноября будет запрещена стоянка транспортных средств:
- с полуночи до 10:15 в пер. Воскресенском на участке от ул. Комсомольской до ул. Карачевской, на ул. Карачевской на участке от ул. 1-ой Посадской до ул. Гостиной, на площадке перед Ленинским мостом со стороны Заводского района;
- с полуночи до 12 часов на площадке между площадью им. Ленина и гостиницей «Салют», на ул. М.Горького от ул. Брестская до ул. Пионерская, на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до дома №1 по ул. Пролетарская гора и от ул. Салтыкова-Щедрина до дома №28 по ул. Максима Горького.
7 ноября будет запрещена стоянка автотранспорта:
- с полуночи до 13:30 по ул. Карачевской на участке от памятника Н.С.Лескову до ул. Гостиная,
- с полуночи до 15 часов на площадке между пл. Ленина и гостиницей «Салют», около дома №28 по ул. М. Горького.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта