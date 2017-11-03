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В Орле 4 и 7 ноября будет ограничено движение и запрещена стоянка автотранспорта

4 ноября будет закрыто движение автотранспорта :



- с 9 до 10:15 по пер. Воскресенскому на участке от ул. Комсомольской до ул. Карачевской, по ул. Карачевской на участке от ул. 1-ой Посадской до ул. Гостиной;



- с 10 до 12 часов по площади им. Ленина на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, по ул. Горького на участке от ул. Брестской до ул. Пионерской.



- с 9.30 до 10:15 по ул. Карачевской на участке от ул. 1-ой Посадской до ул. Гостиной будет закрыто движение трамваев.

4 ноября будет запрещена стоянка транспортных средств :



- с полуночи до 10:15 в пер. Воскресенском на участке от ул. Комсомольской до ул. Карачевской, на ул. Карачевской на участке от ул. 1-ой Посадской до ул. Гостиной, на площадке перед Ленинским мостом со стороны Заводского района;



- с полуночи до 12 часов на площадке между площадью им. Ленина и гостиницей «Салют», на ул. М.Горького от ул. Брестская до ул. Пионерская, на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до дома №1 по ул. Пролетарская гора и от ул. Салтыкова-Щедрина до дома №28 по ул. Максима Горького.



7 ноября будет запрещена стоянка автотранспорта :



- с полуночи до 13:30 по ул. Карачевской на участке от памятника Н.С.Лескову до ул. Гостиная,

- с полуночи до 15 часов на площадке между пл. Ленина и гостиницей «Салют», около дома №28 по ул. М. Горького.