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Накануне Дня народного единства в администрации Орловской области вручены региональные награды

Представители муниципальной власти, общественных организаций, сотрудники СМИ и ветераны журналистики были награждены почетными грамотами Губернатора области, а также юбилейными знаками «80 лет Орловской области».

Как сообщает информационный портал Орловской области, от имени врио губернатора Андрея Клычкова участников торжественного мероприятия поприветствовал заместитель Председателя Правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин. 
«Мы живем в стране с многовековой историей и богатой культурой, объединившей людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Во все времена для русского народа был свойственен патриотизм, чувство национального достоинства и самобытность. Мы свято чтим память о прошлом, верим в великое будущее России, искренне любим орловскую землю. Этот праздник также напоминает о сложном пути становления государства, переломных моментах, которые довелось пережить стране», - подчеркнул Вячеслав Ерохин.
 



Орловское Информбюро
3 ноября 2017 года

 


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