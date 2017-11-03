Новости версия для печати Накануне Дня народного единства в администрации Орловской области вручены региональные награды Представители муниципальной власти, общественных организаций, сотрудники СМИ и ветераны журналистики были награждены почетными грамотами Губернатора области, а также юбилейными знаками «80 лет Орловской области».



Как сообщает информационный портал Орловской области , от имени врио губернатора Андрея Клычкова участников торжественного мероприятия поприветствовал заместитель Председателя Правительства Орловской области по внутренней политике Вячеслав Ерохин. «Мы живем в стране с многовековой историей и богатой культурой, объединившей людей самых разных национальностей и вероисповеданий. Во все времена для русского народа был свойственен патриотизм, чувство национального достоинства и самобытность. Мы свято чтим память о прошлом, верим в великое будущее России, искренне любим орловскую землю. Этот праздник также напоминает о сложном пути становления государства, переломных моментах, которые довелось пережить стране», - подчеркнул Вячеслав Ерохин.





Орловское Информбюро

3 ноября 2017 года







На главную страницу





