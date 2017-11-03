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пятница
3.11.2017
16:45:41
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Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно поздравил врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём народного единства!
Этот праздник - символ сопричастности каждого из нас героической истории России, безмерной преданности своему Отечеству, олицетворение неисчерпаемой силы и беспрерывной преемственности вековых традиций сплочённости и единения народа вокруг общих великих целей во имя свободы, независимости, могущества и процветания нашей Родины.
Желаю здоровья, успехов и всего наилучшего.
Руководитель Администрации
Президента Российской Федерации
А. Вайно
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