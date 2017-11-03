Новости версия для печати Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно поздравил врио Губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства Уважаемый Андрей Евгеньевич! Поздравляю Вас с Днём народного единства! Этот праздник - символ сопричастности каждого из нас героической истории России, безмерной преданности своему Отечеству, олицетворение неисчерпаемой силы и беспрерывной преемственности вековых традиций сплочённости и единения народа вокруг общих великих целей во имя свободы, независимости, могущества и процветания нашей Родины. Желаю здоровья, успехов и всего наилучшего. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации А. Вайно





Орловское Информбюро

3 ноября 2017 года







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